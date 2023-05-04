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Сегодня, 20:42

Еремин считает отсутствие Шведа большой потерей для ЦСКА перед серией с «Зенитом» за третье место

Алина Савинова
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Бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Еремин считает, что отсутствие защитника ЦСКА Алексея Шведа станет большой потерей для армейцев перед серией за третье место в Единой лиге ВТБ с «Зенитом».

«Мне интересно посмотреть, сумеет ли ЦСКА оправиться после нокдауна. Это большой, великий клуб, в котором я долго работал, и там всегда находились игроки, которые в трудный момент добивались результата. Конечно, отсутствие Шведа — это большая потеря для ЦСКА, но команда показывала, что и без него она умеет отлично играть. Что касается игроков «Зенита», то если они не потеряют мотивацию, то они будут фаворитами этой пары», — приводит ТАСС слова Еремина.

В ночь на 2 мая неизвестные избили игрока армейской команды у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. 34-летний баскетболист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Первый матч серии между ЦСКА и петербурской командой пройдет 5 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17679117
БК ЦСКА
Алексей Швед
Станислав Еремин
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