УНИКС одержал пятую победу подряд, обыграв «Самару»

УНИКС дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:61.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Самары» Джеймс Томпсон, набравший 21 очко. Лучшим у хозяев был Ненад Димитриевич (19 очков, 2 подбора и 7 передач).

УНИКС одержал пятую победу подряд. Казанцы занимают второе место в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на седьмой строчке в турнирной таблице

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Самара» — 81:61 (25:21, 23:6, 19:12, 14:22)

24 декабря. Казань. «Баскет-Холл».