«Автодор» победил «Астану» и одержал вторую победу подряд

«Автодор» дома обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:75.

Самым результативным игроком встречи стали баскетболисты казахстанской команды Маркелл Джонсон и Ройс Хэмм, набравшие по 21 очку.

«Автодор» одержал вторую победу подряд, всего у саратовчан 8 побед и 11 поражений — ровно столько же и у «Астаны». Команды делят 10-ю строчку в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 84:75 (17:21, 19:14, 19:17, 29:23)

Авт: Торнвелл (18), Беслач, Хэммондс (оба — 17)

Аст: Джонсон, Хэмм (оба — 21), Дэвис (12)

24 декабря. Саратов. «ДС Кристалл».