Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС пока не может договориться о контракте с Хезоней

18:19
Теги:

УНИКС претендует на форварда Марио Хезонью. Но пока казанский клуб не может договориться об условиях контракта с 26-летним хорватом, сообщает SDNA.

Помимо УНИКСа, с Хезоней ведут переговоры еще четыре клуба из Европы и НБА.

Хезонья провtл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд». В феврале 2021 года подписал контракт с «Панатинаикосом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!
Травмированная рапиристка принесла России золото. Драматичный финал, где наша спортсменка не могла встать на ноги
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд