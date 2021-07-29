УНИКС пока не может договориться о контракте с Хезоней

УНИКС претендует на форварда Марио Хезонью. Но пока казанский клуб не может договориться об условиях контракта с 26-летним хорватом, сообщает SDNA.

Помимо УНИКСа, с Хезоней ведут переговоры еще четыре клуба из Европы и НБА.

Хезонья провtл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд». В феврале 2021 года подписал контракт с «Панатинаикосом».