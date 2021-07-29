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Бывший игрок ЦСКА Стрелниекс перешел в «Жальгирис»

19:20
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Бывший защитник ЦСКА Яннис Стрелниекс перешел в «Жальригис», сообщает официальный сайт каунасского клуба. 31-летний латвиец подписал с участником Евролиги соглашение на один сезон.

В ЦСКА Стрелниекс перешел летом 2019 года. В составе красно-синих он провел 70 матчей, в которых набирал в среднем 6,2 очка, делал 1,2 подбора и 2,0 передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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