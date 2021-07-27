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В новом контракте Максвитиса с «Пармой» есть опция совмещения постов

13:18
Казис Максвитис. Фото БК «Парма»
Казис Максвитис. Фото БК «Парма»

Новый контракт литовского тренера Казиса Максвитиса с пермской «Пармой» (заключен по схеме «1+1») предполагает совмещение постов.

Таким образом, если Максвитису вновь поступит предложение возглавить сборную Литвы, то он сможет его принять. Эту информацию подтвердил агента 44-летнего специалиста Андрей Широков.

«Опция совмещения действительно предусмотрена в новом контракте», — рассказал «СЭ» агент.

В сентябре 2019 года Федерация баскетбола Литвы предложила Максвитису возглавить национальную сборную, но тогда руководство пермского клуба не дало ему разрешение совмещать посты. В сезоне-2019/2020 Казис впервые вывел «Парму» в плей-офф Единой лиги ВТБ. Также российский клуб дошел до «Финала четырех» Кубка ФИБА-Европы.

Максвитис тренирует «Парму» с 2019 года. В 37 лет он вывел скромный «Нептунас» в Евролигу, а также выиграл три чемпионата Европы и чемпионат мира (U-20) c юношескими и молодежными сборными Литвы. Среди его воспитанников Йонас Валанчюнас, Донатас Мотеюнас, Рокас Гедрайтис, Эдгарас Улановас. Последнего он тренировал не только в юношеских сборных, но и в детской школе Каунаса.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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