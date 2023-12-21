УНИКС обыграл «Минск» в Единой лиге ВТБ

УНИКС дома одержал победу над «Минском» в матче Единой лиги ВТБ — 101:81.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 24 очка, 3 подбора и 4 передачи. Лучшим у победителей был Эрик Грин (22 очка, 2 подбора, 2 ассиста).

УНИКС занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Минск» потерпел 18-е поражение в 18 матчах текущео сезона и продолжает замыкать турнирную таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Минск» — 101:81 (21:15, 30:18, 31:31, 19:17)

21 декабря. Казань. «Баскет-Холл».