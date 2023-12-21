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Сегодня, 21:23

30 очков Курича помогли «Зениту» обыграть «Астану»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» дома победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:79.

Самым результативным игроком сине-бело-голубых стал Кайл Курич, набравший 30 очков. У казахстанского клуба такое же количество очков у Маркелла Джонсона.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, «Астана» находится на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Астана» — 95:79 (28:26, 19:15, 29:17, 19:21)

21 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

БК Астана
БК Зенит
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