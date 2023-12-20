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«Пари НН» обыграл «Руну»

Руслан Минаев
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«Пари НН» дома обыграл «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 67:59.

Самым результативным игроком встречи стал Кейси Шеперд («Пари НН») — 21 очко.

«Пари НН» прервал серию из трех поражений подряд. «Руна» потерпела третье поражение кряду.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Руна» (Москва) — 67:59 (14:20, 23:11, 20:16, 10:12)

П: Шеперд (21+8 передач), Новакович (16)

Р: Раданов (15), Хилл (13), Иванович (11)

20 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

БК Нижний Новгород
БК Руна
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