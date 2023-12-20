«Пари НН» обыграл «Руну»
«Пари НН» дома обыграл «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 67:59.
Самым результативным игроком встречи стал Кейси Шеперд («Пари НН») — 21 очко.
«Пари НН» прервал серию из трех поражений подряд. «Руна» потерпела третье поражение кряду.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Руна» (Москва) — 67:59 (14:20, 23:11, 20:16, 10:12)
П: Шеперд (21+8 передач), Новакович (16)
Р: Раданов (15), Хилл (13), Иванович (11)
20 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».
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