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9 октября, 18:06

«Нижний Новгород» одолел «Автодор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нижний Новгород» одолел «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы выиграли со счетом 71:69.

Самым результативным игроком матча стал Драган Апич из «Нижнего Новгорода», в активе которого 16 очков. В составе «Автодора» больше всех очков набрал Никита Михайловский (14).

В следующем матче «Нижний Новгород» 13 октября сыграет дома против УНИКСа, «Автодор» на следующий день в гостях встретится с «Зенитом».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Нижний Новгород» — 69:71 (17:20, 20:21, 9:18, 23:12)

9 октября. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК Нижний Новгород
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