Тимофей Герасимов заменит Николу Милутинова в Матче всех звезд

Защитник красноярского «Енисея» Тимофей Герасимов заменит в команде «Новой Школы» центрового ЦСКА Николу Милутинова, который не сможет принять участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ-2023 из-за травмы, сообщает пресс-служба лиги.

Также Герасимов заменит в конкурсе трехочковых защитника «Зенита» Томаса Эртеля, выбывшего на неопределенный срок в связи с травмой колена.

Тимофей Герасимов сыграл в 25 матчах «Енисея» в этом сезоне, в 22 из которых вышел в стартовом составе. В среднем 25-летний защитник проводит на паркете чуть более 25 минут и набирает 9,0 очка, 4,0 подбора и 3,8 передачи.

Герасимов лидирует в Единой Лиге по проценту реализации трехочковых: в сезоне-2022/23 он атакует с периметра с 53,4% точности.

Матч звезд Единой лиги пройдет 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене».