Центровой Андрей Десятников покинул московский ЦСКА

Центровой Андрей Десятников покинул ЦСКА, сообщает сайт московской команды.

Баскетболист пополнил ряды ЦСКА во время предсезонной подготовки, подписав сначала контракт, действовавший до 1 декабря минувшего года, а затем соглашение с открытой датой.

«Время, проведенное в ЦСКА, для меня получилось по-настоящему запоминающимся. Было большим удовольствием чувствовать себя частью известнейшего клуба, играть, тренироваться, общаться с классными игроками, замечательными тренерами и представителями штаба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за ЦСКА! Спасибо болельщикам за поддержку! Желаю всего хорошего, до встречи на паркете!» — заявил игрок.

За красно-синих Десятников сыграл в 12 матчах Единой лиги ВТБ со средними показателями в 2,1 очка, 1,3 подбора и 0,5 блок-шота за 6,1 минуты.