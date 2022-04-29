Стали известны полуфинальные пары Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет против «Локомотива-Кубани» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ, «Зенит» встретится в УНИКСом

УНИКС стал последним участником «Финала четырех» Единой лиги ВТБ. Таким образом, определились обе пары полуфиналистов плей-офф.

В первой паре встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Во второй серии санкт-петербургский «Зенит» сыграет с казанским УНИКСом.

Напомним, что серии длятся до трех побед. Первые матчи серий пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.