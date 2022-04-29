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Сегодня, 21:22

Стали известны полуфинальные пары Единой лиги ВТБ

ЦСКА сыграет против «Локомотива-Кубани» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ, «Зенит» встретится в УНИКСом
Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС стал последним участником «Финала четырех» Единой лиги ВТБ. Таким образом, определились обе пары полуфиналистов плей-офф.

В первой паре встретятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Во второй серии санкт-петербургский «Зенит» сыграет с казанским УНИКСом.

Напомним, что серии длятся до трех побед. Первые матчи серий пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
БК ЦСКА
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