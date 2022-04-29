Стали известны даты и время матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

В полуфиналах плей-офф Единой лиги ВТБ сезона 2021/22 в сериях до трех побед (по схеме 2-2-1) встретятся ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань). Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.

(1) ЦСКА — (4) «Локомотив-Кубань»

1-я игра — 5 мая, 19.30 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве

2-я игра — 7 мая, 14.00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве

3-я игра — 10 мая, 14.00 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре

4-я игра — 12 мая, 19.30 (мск) «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, в Краснодаре (*)

5-я игра — 15 мая, 14.00 (мск) ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в Москве (*)

(2) «Зенит» — (3) УНИКС

1-я игра — 6 мая, 20.00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге

2-я игра — 8 мая, 16.00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге

3-я игра — 11 мая, 20.00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани

4-я игра — 13 мая, 20.00 (мск) УНИКС — «Зенит», в Казани (*)

5-я игра — 16 мая, 20.00 (мск) «Зенит» — УНИКС, в Санкт-Петербурге (*)

(*) — если понадобится