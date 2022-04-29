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Сегодня, 21:13

УНИКС победил «Автодор» и стал последним участником «Финала четырех»

Иван Шитик
Корреспондент
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УНИКС обыграл «Автодор» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра в Саратове завершилась победой казанцев со счетом 88:79.

УНИКС выиграл серию до трех побед со счетом 3-0 и стал последним участником полуфинала.

Ранее в полуфинал турнира вышли краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань) — 79:88 (19:20, 17:34, 24:21, 19:13)

29 апреля. Саратов. «ДС Кристалл».

БК Автодор
БК УНИКС
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