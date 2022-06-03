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Сергей Кущенко считает, что Евролиги пора отказаться от формата «Финала четырех»

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Сергей Кущенко считает, что Евролиги пора отказаться от формата «Финала четырех»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что нынешний сезон лишний раз подтвердил, что в Евролиге нужно проводить полноценный плей-офф.

«В этом году во многих европейских чемпионатах необычный сезон, — отметил «СЭ» Сергей Кущенко. — «Маккаби"и «Жальгирис» вылетели в полуфиналах, у нас дело дошло до седьмого матча в финальной серии. Интрига колоссальная. Я смотрю на игры в Москве и Санкт-Петербурге, где собираются полные залы, и мне точно кажется, что Евролиге надо менять формат. Вместо «Финала четырех» проводить полноценный плей-офф. Желательно с сериями до четырёх побед. Европейский баскетбол дозрел до этого. Это будет намного интереснее и справедливее. Топ-клубы проведут дополнительные 6-7 матчей домашних матчей при полной заполняемости. На этом уровне будет огромный интерес, а у многих команд домашние залы превышают 12 тысяч зрителей. Тем более, что «Финал четырех» вряд ли себя оправдал. За 20 лет соревнование толком так и не продалось».

В этом сезоне «Финал четырех» проходил в Белграде. В решающем матче «Анадолу Эфес» обыграл «Реал», защитив чемпионский титул.

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