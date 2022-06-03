Сергей Кущенко считает, что Евролиги пора отказаться от формата «Финала четырех»

Сергей Кущенко считает, что Евролиги пора отказаться от формата «Финала четырех»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что нынешний сезон лишний раз подтвердил, что в Евролиге нужно проводить полноценный плей-офф.

«В этом году во многих европейских чемпионатах необычный сезон, — отметил «СЭ» Сергей Кущенко. — «Маккаби"и «Жальгирис» вылетели в полуфиналах, у нас дело дошло до седьмого матча в финальной серии. Интрига колоссальная. Я смотрю на игры в Москве и Санкт-Петербурге, где собираются полные залы, и мне точно кажется, что Евролиге надо менять формат. Вместо «Финала четырех» проводить полноценный плей-офф. Желательно с сериями до четырёх побед. Европейский баскетбол дозрел до этого. Это будет намного интереснее и справедливее. Топ-клубы проведут дополнительные 6-7 матчей домашних матчей при полной заполняемости. На этом уровне будет огромный интерес, а у многих команд домашние залы превышают 12 тысяч зрителей. Тем более, что «Финал четырех» вряд ли себя оправдал. За 20 лет соревнование толком так и не продалось».

В этом сезоне «Финал четырех» проходил в Белграде. В решающем матче «Анадолу Эфес» обыграл «Реал», защитив чемпионский титул.