Главный тренер УНИКСа может возглавить «Маккаби» из Тель-Авива

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович может в следующем сезоне возглавить «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает Basket News.

Израильская команда в настоящее время изучает варианты с возможностью приглашения хорватского специалиста.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» может возглавить другой иностранный тренер, работающий в Единой лиги ВТБ, — Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Напомним, под руководством Перасовича УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).