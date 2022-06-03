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Сегодня, 20:42

Главный тренер УНИКСа может возглавить «Маккаби» из Тель-Авива

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович может в следующем сезоне возглавить «Маккаби» из Тель-Авива, сообщает Basket News.

Израильская команда в настоящее время изучает варианты с возможностью приглашения хорватского специалиста.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» может возглавить другой иностранный тренер, работающий в Единой лиги ВТБ, — Хавьер Паскуаль из «Зенита».

Напомним, под руководством Перасовича УНИКС сумел занять третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона. В противостоянии за бронзовые медали казанский клуб одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

БК Маккаби (Тель-Авив)
БК УНИКС
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