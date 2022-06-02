Паскуаль после победы над ЦСКА рассказал, что за финальной серией следит вся Европа

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (82:63).

«Это победа всех болельщиков, которые пришли на сегодняшний матч и поддерживали нас весь сезон. Считаю, что игрой в этом сезоне мы заслужили одержать еще одну победу. Это последняя игра сезона дома, и мы смогли одержать в ней победу и сравнять счет. Это фантастика! Идем к тому, чтобы победить в следующей игре. В первой половине было сложно играть, не могли полностью контролировать ритм, тяжело переходили из обороны в нападение, но в начале четвертой четверти удалось сделать хороший рывок. Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы.

Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное. Как я сказал в Москве, здорово, что за этой серией смотрят много детей. После таких матчей они просто становятся фанатами баскетбола», — цитирует Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Питерский клуб сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 5 июня.