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2 июня, 23:53

Паскуаль после победы над ЦСКА рассказал, что за финальной серией следит вся Европа

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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями после шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (82:63).

«Это победа всех болельщиков, которые пришли на сегодняшний матч и поддерживали нас весь сезон. Считаю, что игрой в этом сезоне мы заслужили одержать еще одну победу. Это последняя игра сезона дома, и мы смогли одержать в ней победу и сравнять счет. Это фантастика! Идем к тому, чтобы победить в следующей игре. В первой половине было сложно играть, не могли полностью контролировать ритм, тяжело переходили из обороны в нападение, но в начале четвертой четверти удалось сделать хороший рывок. Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы.
Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное. Как я сказал в Москве, здорово, что за этой серией смотрят много детей. После таких матчей они просто становятся фанатами баскетбола», — цитирует Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Питерский клуб сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 5 июня.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
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