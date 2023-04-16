Секулич о поражении от ЦСКА: «Мы допустили ключевые ошибки тогда, когда мы не должны были этого делать»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги стартового матча второго раунда плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (84:87).

«Сложно оценивать такую игру. Она получилась отличной. Мы допустили ключевые ошибки тогда, когда мы не должны были этого делать. Как я сказал перед серией, ее нельзя проиграть в первом матче. Думаю, мы нашли способ бороться с ЦСКА, и постараемся в следующей встрече воспользоваться этим», — приводит слова Секулича официальный сайт лиги.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.