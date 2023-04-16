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Сегодня, 03:14

Секулич о поражении от ЦСКА: «Мы допустили ключевые ошибки тогда, когда мы не должны были этого делать»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги стартового матча второго раунда плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (84:87).

«Сложно оценивать такую игру. Она получилась отличной. Мы допустили ключевые ошибки тогда, когда мы не должны были этого делать. Как я сказал перед серией, ее нельзя проиграть в первом матче. Думаю, мы нашли способ бороться с ЦСКА, и постараемся в следующей встрече воспользоваться этим», — приводит слова Секулича официальный сайт лиги.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/tsska-otkryvaet-schet-v-polufinalnoj-serii/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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