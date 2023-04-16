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Сегодня, 12:55

Трей Томпкинс рассказал, кто был его кумиром в детстве

Виктория Кравченко
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Форвард «Зенита» Трей Томпкинс рассказал, что его мать увлекалась многими видами спорта, а также сообщил, кто был его кумиром в детстве.

—Она играла и в баскетбол, бейсбол, софтбол, волейбол. Почти во все игры с мячом.

— Когда я разговаривал с Джо Томассоном он сказал, что его любимый спортсмен был Коби Брайант. А кто был твоим кумиром?

— В первую очередь это конечно же мой отец. Второй по значимости для меня спортсмен это Кевин Гарнетт. Этот тот самый баскетболист, чьи игры я смотрел чаще всего. Также моими кумирами были Тим Данкан и Кармело Энтони, — цитирует Томпкинса «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/trey-tompkins-v-peterburge-menya-razdrazhaet-tolko-kholod
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