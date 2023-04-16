Райкович: «Мы не должны позволить «Локомотиву» чувствовать себя комфортно»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги стартового матча второго раунда плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (87:84).

«Встреча получилась интересной для болельщиков. Но не для нас, тренеров, для нас она была нервной. «Локо» играл агрессивно, в целом хорошо. Тем не менее, мы нашли способ победить, и это главное. 1-0 — вот, что считается. Послезавтра нам предстоит следующий матч, и мы должны подготовиться лучше, чем к этому, не позволить «Локомотиву» чувствовать себя комфортно», — приводит слова Райковича официальный сайт лиги.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.