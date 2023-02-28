«Енисей» на выезде обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

«Енисей» на выезде обыграл «Самару» в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:69.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Владислав Трушкин, который набрал 16 очков. У «Самары» отличился Джеймс Эннис, набравший 22 очка.

В следующем матче «Самара» сыграет с «Минском» 3 марта. «Енисей» в этот же день встретится с «Автодором».

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Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Енисей» (Красноярск) — 69:74 (19:23, 19:14, 14:21, 17:16)

28 февраля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».