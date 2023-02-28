Форвард «Зенита» Моэрман выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Форвард «Зенита» Адриен Моэрман выбыл на неопределенный срок из-за травмы кисти, сообщается в Telegram-канале клуба.

34-летний француз получил повреждение в первой четверти матча против УНИКСа (80:69), но продолжил играть. В результате проведенного обследования у баскетболиста выявлен перелом пальца.

«Желаем нашему форварду скорейшего возвращения на паркет!» — говорится в сообщении клуба.

Моэрман в конце января подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2022/23. Форвард принял участие в пяти матчах, в среднем набирая 5,4 очка, делая 3,6 подбора и 1,4 передачи.