Прифтис может покинуть УНИС и уйти в «Панатинаикос»
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис может закончить работу с командой по окончании нынешнего сезона, пишет в Twitter журналист Маттео Андреани.
В конце апреля УНИКС и Прифтис достигли устной договоренности о многолетнем продлении контракта, однако теперь шансы казанского клуба сохранить специалиста составляют 50 процентов.
Ситуация изменилась в связи с предложением, которое недавно получил Прифтис от греческого «Панатинаикоса». Специалист серьезно рассматривает вариант возвращения на родину и примет решение в течение нескольких недель.
52-летний тренер возглавляет УНИКС с 2017 года. В этом сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Еврокубка, благодаря чему УНИКС примет участие в следующем розыгрыше Евролиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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