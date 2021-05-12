Прифтис может покинуть УНИС и уйти в «Панатинаикос»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис может закончить работу с командой по окончании нынешнего сезона, пишет в Twitter журналист Маттео Андреани.

В конце апреля УНИКС и Прифтис достигли устной договоренности о многолетнем продлении контракта, однако теперь шансы казанского клуба сохранить специалиста составляют 50 процентов.

Ситуация изменилась в связи с предложением, которое недавно получил Прифтис от греческого «Панатинаикоса». Специалист серьезно рассматривает вариант возвращения на родину и примет решение в течение нескольких недель.

52-летний тренер возглавляет УНИКС с 2017 года. В этом сезоне Прифтис вывел казанский клуб в финал Еврокубка, благодаря чему УНИКС примет участие в следующем розыгрыше Евролиги.