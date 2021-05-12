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Источник: Тринкьери претендует на пост главного тренера ЦСКА

16:15
Андреа Тринкьери. Фото Reuters
Андреа Тринкьери. Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери в начале апреля получил предложение о новом контракте от немецкого клуба, однако по-прежнему не принял решение. Главной причиной задержки является желание Тринкьери провести переговоры с ЦСКА, сообщает Sportnado 12 мая со ссылкой на La Repubblica.

52-летний специалист ожидает результатов «Финала четырех» Евролиги, по итогам которого прояснится ситуация с нынешним главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом.

При этом, помимо «Баварии», за Тринкьери ведет борьбу «Виртус». Клуб из Болоньи сделал уже второе предложение о контракте тренеру.

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