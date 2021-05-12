Источник: Тринкьери претендует на пост главного тренера ЦСКА
Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери в начале апреля получил предложение о новом контракте от немецкого клуба, однако по-прежнему не принял решение. Главной причиной задержки является желание Тринкьери провести переговоры с ЦСКА, сообщает Sportnado 12 мая со ссылкой на La Repubblica.
52-летний специалист ожидает результатов «Финала четырех» Евролиги, по итогам которого прояснится ситуация с нынешним главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом.
При этом, помимо «Баварии», за Тринкьери ведет борьбу «Виртус». Клуб из Болоньи сделал уже второе предложение о контракте тренеру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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