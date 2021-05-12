УНИКС одержал победу в стартовом матче серии против «Зелена-Гуры»
Казанский УНИКС крупно обыграл клуб «Зелена-Гура» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.
Самым активным на площадке оказался форвард хозяев Окаро Уайт, который набрал 23 очка.
Следующая игра серии состоится в Польше 14 мая.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
1/4 финала
УНИКС (Казань) — «Зелена-Гура» — 87:60 (24:16, 22:9, 22:19, 19:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/
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