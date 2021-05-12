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УНИКС одержал победу в стартовом матче серии против «Зелена-Гуры»

20:41
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Казанский УНИКС крупно обыграл клуб «Зелена-Гура» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

Самым активным на площадке оказался форвард хозяев Окаро Уайт, который набрал 23 очка.

Следующая игра серии состоится в Польше 14 мая.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Зелена-Гура» — 87:60 (24:16, 22:9, 22:19, 19:16)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2020-2021/

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