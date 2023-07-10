«Парма» продлила контракт с защитником Платуновым

«Парма» в Telegram-канале объявила о продлении контракта с защитником Александром Платуновым.

Новое соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано до окончания сезона-2023/24.

«Ждем от Саши его невероятных трешек, мастерских проходов, цепкой защиты и организации в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении клуба.

Всю свою профессиональную карьеру Платунов выступает за «Парму». В сезоне-2022/23 он принял участие в 35 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 8,3 очка и 2,4 передачи.