«Зенит» продлил контракт с форвардом Моэрманом

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Адриеном Моэрманом.

Новое соглашение 34-летнего француза с питерским клубом рассчитано на один сезон.

Моэрман перешел в «Зенит» по ходу прошлого сезона и успел провести за сине-бело-голубых 22 встречи в Единой лиге. В стартовом составе француз выходил 13 раз, его средняя статистика: 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,9 передачи за игру.