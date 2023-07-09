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Сегодня, 18:01

«Зенит» продлил контракт с форвардом Моэрманом

Мария Гусева
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«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Адриеном Моэрманом.

Новое соглашение 34-летнего француза с питерским клубом рассчитано на один сезон.

Моэрман перешел в «Зенит» по ходу прошлого сезона и успел провести за сине-бело-голубых 22 встречи в Единой лиге. В стартовом составе француз выходил 13 раз, его средняя статистика: 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,9 передачи за игру.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/8917
баскетбол
БК Зенит
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