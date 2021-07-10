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«Парма» продлила контракт с главным тренером Максвитисом

10:03
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Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте пермского клуба.

Соглашение с 44-летним литовцем заключено по схеме «1+1».

Максвитис возглавил «Парму» в 2019 году. В сезоне-2020/21 команда вышла в четвертьфинал плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступила «Зениту».

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Сергей Разин все материалы автора

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