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Стребков подпишет с «Нижним Новгородом» новый контракт на три года

20:23
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Разыгрывающий защитник Иван Стребков продолжит вступать за «Нижний Новгород». Он подпишет новый контракт на три года, утверждает Sportnado.

29-летний Стребков выступает за «Нижний» с 2015 года. Он дважды был участником Матча всех звезд.

На Универсиаде 2015 года в составе студенческой сборной России баскетболист стал бронзовым призером турнира.

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