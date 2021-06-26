Нейт Уолтерс может уйти из УНИКСа в «Панатинаикос» вслед за Прифтисом
Новый главный тренер «Панатинаикоса» Димитрис Прифтис хочет видеть в команде американского защитника Нейта Уолтерса, пишет в Twitter журналист Неманья Жорич.
Прифтис работал с 30-летним американцем в прошлом сезоне в составе УНИКСа.
Прифтис с 2017 года тренировал казанский УНИКС, который в сезоне-2020/21 вывел в финалы Еврокубка и Единой лиги ВТБ. Он подписал контракт с «Пао» на три года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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