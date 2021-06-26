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Нейт Уолтерс может уйти из УНИКСа в «Панатинаикос» вслед за Прифтисом

17:20
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Новый главный тренер «Панатинаикоса» Димитрис Прифтис хочет видеть в команде американского защитника Нейта Уолтерса, пишет в Twitter журналист Неманья Жорич.

Прифтис работал с 30-летним американцем в прошлом сезоне в составе УНИКСа.

Прифтис с 2017 года тренировал казанский УНИКС, который в сезоне-2020/21 вывел в финалы Еврокубка и Единой лиги ВТБ. Он подписал контракт с «Пао» на три года.

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