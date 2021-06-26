Богачев поблагодарил Прифтиса за четыре сезона в УНИКСе

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что доволен итогами сотрудничества с греческим тренером Димитрисом Прифтисом.

«Мы сожалеем, что Димитрис покидает Казань, — подчеркнул Богачев. — Он хороший тренер, который давал результат. Хоть мы и не взяли с ним титул, но игрой команды можно было гордиться. Думаю, если бы у нас не была смазана подготовка к финалу Единой лиги с ЦСКА, то мы бы дали настоящий бой московской команде (из-за участия армейцев в «Финале четырех» Евролиги УНИКС на две недели остался без игровой практики, — «СЭ»). У Прифтиса была хорошая зарплата, но семейный фактор оказался определяющим».

В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Еврокубка, где уступил «Монако» (0-2 — в серии). Это позволило команде получить путевку в Евролигу-2021/22.