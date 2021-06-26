Богачев поблагодарил Прифтиса за четыре сезона в УНИКСе
Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал, что доволен итогами сотрудничества с греческим тренером Димитрисом Прифтисом.
«Мы сожалеем, что Димитрис покидает Казань, — подчеркнул Богачев. — Он хороший тренер, который давал результат. Хоть мы и не взяли с ним титул, но игрой команды можно было гордиться. Думаю, если бы у нас не была смазана подготовка к финалу Единой лиги с ЦСКА, то мы бы дали настоящий бой московской команде (из-за участия армейцев в «Финале четырех» Евролиги УНИКС на две недели остался без игровой практики, — «СЭ»). У Прифтиса была хорошая зарплата, но семейный фактор оказался определяющим».
В прошедшем сезоне УНИКС дошел до финала Еврокубка, где уступил «Монако» (0-2 — в серии). Это позволило команде получить путевку в Евролигу-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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