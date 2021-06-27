Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Локомотив-Кубань» может подписать американского разыгрывающего

16:03
Теги:

«Локомотив-Кубань» ведет переговоры с разыгрывающим Джерианом Грантом, сообщает журналист греческого издания SDNA Толис Коциас.

Помимо краснодарского клуба, также на 28-летнего американца претендуют «Милан», «Виртус» и «Жальгирис».

Прошлый сезон Грант провел в составе греческого «Промитеаса». С 2015 по 2020 годы Грант выступал в НБА. Он провел 279 матчей в составе «Нью-Йорка», «Чикаго», «Орландо» и «Вашингтона».

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Секретные документы об эсминце Defender были найдены на остановке
Как близкие и СМИ спекулируют на болезни певицы МакSим
Друзья певицы МакSим: Ее перевели на ЭКМО, она в критическом состоянии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд