«Локомотив-Кубань» может подписать американского разыгрывающего
«Локомотив-Кубань» ведет переговоры с разыгрывающим Джерианом Грантом, сообщает журналист греческого издания SDNA Толис Коциас.
Помимо краснодарского клуба, также на 28-летнего американца претендуют «Милан», «Виртус» и «Жальгирис».
Прошлый сезон Грант провел в составе греческого «Промитеаса». С 2015 по 2020 годы Грант выступал в НБА. Он провел 279 матчей в составе «Нью-Йорка», «Чикаго», «Орландо» и «Вашингтона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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