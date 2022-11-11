«Автодор» на выезде проиграл МБА в Единой лиге ВТБ

«Автодор» на выезде проиграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 70:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 17 очков. В составе «Автодора» отличился Евгений Колесников, записавший на свой счет 17 очков.

В следующем матче МБА сыграет против «Енисея» 16 ноября, «Автодор» встретится с «Самарой» днем ранее.

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МБА (Москва) — «Автодор» (Саратов) — 85:70 (20:15, 28:20, 24:17, 13:18)