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11 ноября, 22:47

Базаревич — о матче с «Пармой»: «Приятно побеждать, мы понимали важность сегодняшней игры»

Мария Гусева
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу над «Пармой» (80:63) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Приятно побеждать. Конечно, на нас сильно сказалось поражение в предыдущем матче, и мы понимали важность сегодняшней игры. Хотелось и болельщиков порадовать перед длинным выездом. Хотелось, чтобы нас не забыли, а мы ушли на этот 5-матчевый выезд с позитивными эмоциями. И, мне кажется, где-то со второй четверти мы играли достаточно неплохо. А когда стали контролировать щит во второй половине — у нас все начало получаться», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Базаревича.

«Самара» одержала пятую победу в девяти матчах. У «Пармы» четыре победы также в девяти играх.

В следующем матче «Самара» сыграет против «Автодора» 15 ноября, «Парма» встретится с УНИКСом на день раньше.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/samara-uskoryaetsya-posle-bolshogo-pereryva-i-pobezhdaet-parmu-pari/
БК Парма (Пермь)
БК Самара
Сергей Базаревич
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