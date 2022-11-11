Базаревич — о матче с «Пармой»: «Приятно побеждать, мы понимали важность сегодняшней игры»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу над «Пармой» (80:63) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Приятно побеждать. Конечно, на нас сильно сказалось поражение в предыдущем матче, и мы понимали важность сегодняшней игры. Хотелось и болельщиков порадовать перед длинным выездом. Хотелось, чтобы нас не забыли, а мы ушли на этот 5-матчевый выезд с позитивными эмоциями. И, мне кажется, где-то со второй четверти мы играли достаточно неплохо. А когда стали контролировать щит во второй половине — у нас все начало получаться», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Базаревича.

«Самара» одержала пятую победу в девяти матчах. У «Пармы» четыре победы также в девяти играх.

В следующем матче «Самара» сыграет против «Автодора» 15 ноября, «Парма» встретится с УНИКСом на день раньше.