Главный тренер «Пармы» Пашутин: «Сегодня «Самара» заслуженно победила»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение от «Самары» (63:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В третьей четверти мы перестали играть командно и потеряли контроль над происходящим на паркете, перестали организованно действовать в нападении. Был момент, когда мы вернулись в игру, сократили отставание до 4-5 очков — но опять совершили ошибки в защите. «Самара» сегодня заслуженно победила. Наша задача: сделать выводы, объединиться как команда и быть готовыми к такой жесткой игре. В Единой Лиге сейчас практически каждая игра — как финал: все играют жестко, в физический контакт, особенно дома, и мы должны быть готовыми к этому. Пока была игра «классическая» — мы держались, как только пошла игра «кость-в-кость» — мы потеряли концентрацию и организацию», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Пашутина.

«Самара» одержала пятую победу в девяти матчах. У «Пармы» четыре победы также в девяти играх.

В следующем матче «Самара» сыграет против «Автодора» 15 ноября, «Парма» встретится с УНИКСом на день раньше.