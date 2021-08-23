Майк Джеймс вернулся в Москву, но будет тренироваться отдельно от ЦСКА
Защитник Майк Джеймс вернулся в расположение ЦСКА.
«На сегодня клуб и игрок не пришли к согласию по условиям расторжения контракта, поэтому Майк, как и другие имеющие соглашения с ЦСКА баскетболисты, будет находиться в расположении клуба. При этом Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой», — говорится в сообщении на сайте армейцев.
Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона-2020/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Американец завершал игровой год в «Бруклине».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/mike-james-to-practice-individually-in-moscow/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю