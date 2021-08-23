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Майк Джеймс вернулся в Москву, но будет тренироваться отдельно от ЦСКА

16:06
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
Майк Джеймс. Фото БК ЦСКА.
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Защитник Майк Джеймс вернулся в расположение ЦСКА.

«На сегодня клуб и игрок не пришли к согласию по условиям расторжения контракта, поэтому Майк, как и другие имеющие соглашения с ЦСКА баскетболисты, будет находиться в расположении клуба. При этом Джеймс будет тренироваться индивидуально, не подключаясь к работе с основной командой», — говорится в сообщении на сайте армейцев.

Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона-2020/21 после конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Американец завершал игровой год в «Бруклине».

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/mike-james-to-practice-individually-in-moscow/

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Иван Шитик все материалы автора

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