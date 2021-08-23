Майк Джеймс рассчитывает продолжить карьеру в НБА
Защитник ЦСКА Майк Джеймс вернулся в Москву, где будет тренироваться индивидуально. Американец рассчитывает найти клуб в НБА и пока не рассматривает предложения из Европы, сообщает журналист Маттео Андреани.
Во второй части минувшего сезона Джеймс выступал за «Бруклин Нетс», клуб не сделал 31-летнему игроку квалификационное предложение летом. Права на Майка до сих пор принадлежат ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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