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Майк Джеймс рассчитывает продолжить карьеру в НБА

17:31

Защитник ЦСКА Майк Джеймс вернулся в Москву, где будет тренироваться индивидуально. Американец рассчитывает найти клуб в НБА и пока не рассматривает предложения из Европы, сообщает журналист Маттео Андреани.

Во второй части минувшего сезона Джеймс выступал за «Бруклин Нетс», клуб не сделал 31-летнему игроку квалификационное предложение летом. Права на Майка до сих пор принадлежат ЦСКА.

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Иван Шитик все материалы автора

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