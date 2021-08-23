Новичок УНИКСа Хезонья прибыл в Казань
Новичок УНИКСа Марио Хезонья прилетел в Казань, сообщает пресс-служба клуба. В аэропорту его встретил маскот клуба и одетая в национальный костюм девушка.
«Добро пожаловать в УНИКС», — говорится на баннере.
УНИКС объявил о подписании контракта с Хезоньей 31 июля. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один год.
Ранее 26-летний хорват выступал в НБА за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд». Предыдущей командой хорвата был «Панатинаикос».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю