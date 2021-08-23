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Новичок УНИКСа Хезонья прибыл в Казань

11:11
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Новичок УНИКСа Марио Хезонья прилетел в Казань, сообщает пресс-служба клуба. В аэропорту его встретил маскот клуба и одетая в национальный костюм девушка.

«Добро пожаловать в УНИКС», — говорится на баннере.

УНИКС объявил о подписании контракта с Хезоньей 31 июля. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один год.

Ранее 26-летний хорват выступал в НБА за «Орландо», «Нью-Йорк» и «Портленд». Предыдущей командой хорвата был «Панатинаикос».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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