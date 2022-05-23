«Фенербахче» и «Виртус» претендуют на баскетболиста «Зенита»

Сразу два европейских топ-клуба претендуют на форварда «Зенита» Джордана Мики. Баскетболист входит в сферу интересов турецкого «Фенербахче» и итальянского «Виртуса», сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро.

Форвард «Зенита» был признан лучшим защищающимся игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/22.

В завершившемся регулярном чемпионате Джордан Мики провел 13 матчей, в которых в среднем набирал 13,5 очка и совершал 4,2 подбора и 1,8 передачи. Форвард оказался лучшим в «Зените» по перехватам (1,2).