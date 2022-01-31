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Сегодня, 15:52

«Локомотив-Кубань» близок к подписанию защитника «Астаны»

«Локомотив-Кубань» близок к подписанию американского защитника «Астаны»
Иван Шитик
Корреспондент

«Локомотив-Кубань» близок к подписанию атакующего защитника «Астаны» Джейлена Барфорда, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

Для осуществления сделки «Локо» необходимо получить одобрение казахстанского клуба.

В матчах Единой лиги ВТБ Барфорд набирает 23,0 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру. 26-летний американец возглавляет снайперскую гонку лиги ВТБ.

БК Астана
БК Локомотив-Кубань
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