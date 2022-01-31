«Локомотив-Кубань» близок к подписанию защитника «Астаны»

«Локомотив-Кубань» близок к подписанию атакующего защитника «Астаны» Джейлена Барфорда, сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

Для осуществления сделки «Локо» необходимо получить одобрение казахстанского клуба.

В матчах Единой лиги ВТБ Барфорд набирает 23,0 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру. 26-летний американец возглавляет снайперскую гонку лиги ВТБ.