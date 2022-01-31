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Сегодня, 15:55

ЦСКА проявляет интерес к двум защитникам

Баскетбольный ЦСКА проявляет интерес к двум защитникам
Иван Шитик
Корреспондент

Разыгрывающий Уилл Каммингс и защитник Дариус Томпсон входят в сферу интересов ЦСКА, пишет инсайдер Маттео Андреани.

ЦСКА согласовал переход защитника Эллерика Фримена из «Бурсаспора», но все еще рассчитывает усилить позицию первого номера.

Томпсон в составе «Локомотива-Кубань» набирает 10,3 очка, 4,6 подбора и 5,9 передачи в матчах Единой лиги ВТБ.

Каммингс в нынешнем сезоне выступает за «Метрополитан», набирая в матчах чемпионата Франции 16,8 очка, 2,4 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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