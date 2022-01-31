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ЦСКА заплатит за игрока «Бурсаспора» 100 тысяч евро

Баскетбольный ЦСКА заплатит за игрока «Бурсаспора» 100 тысяч евро
Иван Шитик
Корреспондент

ЦСКА заплатит «Бурсаспору» за защитника Аллерика Фримена 100 тысяч евро, пишет инсайдер Донатас Урбонас. По его данным, 27-летний американец пополнит состав «армейцев» до конца сезона.

Фримен в нынешнем сезоне в матчах за «Бурсаспор» в Еврокубке набирает в среднем 19,6 очка, 2,4 подбора и 2,8 передачи. В прошлом сезоне он выступал в Евролиге в составе французского «Виллербана».

БК ЦСКА
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