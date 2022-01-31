ЦСКА заплатит за игрока «Бурсаспора» 100 тысяч евро

ЦСКА заплатит «Бурсаспору» за защитника Аллерика Фримена 100 тысяч евро, пишет инсайдер Донатас Урбонас. По его данным, 27-летний американец пополнит состав «армейцев» до конца сезона.

Фримен в нынешнем сезоне в матчах за «Бурсаспор» в Еврокубке набирает в среднем 19,6 очка, 2,4 подбора и 2,8 передачи. В прошлом сезоне он выступал в Евролиге в составе французского «Виллербана».