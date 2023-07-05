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Лобарев: «Постараюсь как можно быстрее адаптироваться и принести «Енисею» пользу»

Мария Гусева
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Защитник Павел Лобарев прокомментировал подписание контракта с «Енисеем».

«Хочу выразить благодарность руководству и всему тренерскому штабу за этот шанс и возможность проявить себя и свои лучшие баскетбольные и человеческие качества, — цитирует пресс-служба клуба Лобарева. — Также огромная благодарность моей семье за поддержку и любовь на моем непростом баскетбольном и жизненном пути. Для меня это переход на новый уровень и большой шанс. Постараюсь как можно быстрее адаптироваться к лиге ВТБ и принести нашей команде максимальную пользу на паркете и вне него».

В сезоне-2022/23 Лобарев выступал за «Иркут» и набирал в среднем 15,5 очка, 2,8 передачи и 2,5 подбора в суперлиге. Ранее он играл за «Химки», «Уралмаш», ЦСКА-2, сербские клубы «Златибор», «Спартак» и «Войводину», а также за боснийские «Младост» и «Слободу».

Источник: https://basket-enisey.ru/news/?id=5725
баскетбол
БК Енисей
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