Карпенко перешел в «Енисей» на правах аренды из ЦСКА

Разыгрывающий защитник Владимир Карпенко перешел в «Енисей» из ЦСКА на правах аренды, сообщает пресс-служба красноярского клуба.

Соглашение с 22-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

С 2017 года Карпенко выступал за команды клубной системы «Нижнего Новгорода». С 2019-го — в молодежном проекте ЦСКА, с которым выиграл Единую молодежную лигу ВТБ и был признан лучшим атакующим защитником «Финала восьми». С марта 2022-го на регулярной основе подключался к работе с основной командой.

В прошедшем сезоне сезоне баскетболист принял участие только в 9 матчах за основу ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Еще 13 встреч Карпенко провел в Суперлиге, набирая в среднем по 22,9 очка, делая 4,5 передачи, 4,3 подбора и 2 перехвата за 29 минут на паркете.