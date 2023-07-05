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Сегодня, 12:13

УНИКС готов продлить контракт с Воронцевичем

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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УНИКС намерен сохранить в своих рядах капитана команды Андрея Воронцевича (35 лет, 207 см). Об этом «СЭ» рассказал президент казанского клуба Евгений Богачев.

«Мы сделали предложение Воронцевичу о продлении контракта, — отметил «СЭ» Богачев. — Он думает».

Напомним, что из чемпионского состава летом команду покинули Дэрил Мэйкон, Георгий Жбанов, Станислав Ильницкий, Александр Разумов, Михаил Кулагин, Винс Хантер, Артем Забелин и Максим Ткаченко. Лидер прошлого сезона Ненад Димитриевич также, вероятно, продолжит карьеру в другом клубе. Контракты с УНИКСом продлили Джален Рейнольдс, Луи Лабери, Вячеслав Зайцев, Маркос Найт, Владислав Одиноков и Иван Лазарев.

«Нам удалось сохранить половину состава, — продолжил президент УНИКСа. — Некоторых игроков и тренера по ОФП [Юре Дракслера] мы бы хотели оставить, но у нас не такой большой бюджет, как у конкурентов. Но ничего. Есть надежда, что команда будет боеспособная».

В сезоне-2022/23 УНИКС впервые выиграл Единую лигу ВТБ. В финале казанцы обыграли «Локомотив-Кубань» (4:1 — в серии).

баскетбол
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
Евгений Богачев
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