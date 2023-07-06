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Сегодня, 14:51

«Зенит» объявил об уходе американского защитника Хоумсли

Мария Гусева
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«Зенит» на официальном сайте объявил, что защитник Калеб Хоумсли покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

26-летний американец переедет в Турцию и будет выступать за «Тофаш».

«Зенит» благодарит игрока за проведенный сезон и желает успехов в продолжении карьеры», — говорится в сообщении клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Хоумсли не пропустил ни одного матча и стал рекордсменом турнира пол количеству проведенных в рамках одного сезона игр — 48. В стартовом составе Хоумсли выходил 33 раза, в среднем он приносил сине-бело-голубым по 11,2 очка, делал 2,9 подбора и 1,9 передачи за встречу.

 

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/8910
баскетбол
БК Зенит
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