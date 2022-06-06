Итудис прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА

Димитрис Итудис прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА.

«Это были потрясающие восемь сезонов. Два титула в Евролиге, множество титулов в Единой лиге, Суперкубок лиги ВТБ, классные матчи, серии плей-офф, победные серии, рекорды, которые установила эта команда. И впереди еще больше! Команда была до меня, будет становиться сильнее и после меня, не сомневаюсь.

Горжусь всеми и каждым, кто работает в этом великом клубе. Я обзавелся здесь отношениями, это семья для меня!

Также хочу поблагодарить болельщиков за их любовь, за понимание. Не говорю до свидания, а говорю — увидимся. ЦСКА — великолепный клуб с большими традициями и будущим. Уверен, что клуб приложит все усилия, чтобы вернуться на вершину — свое заслуженное место», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

Грек тренировал ЦСКА с 2014 года, вместе с командой он шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.