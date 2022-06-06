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Сегодня, 15:01

ЦСКА объявил об уходе Итудиса с поста главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Димитрис Итудис.
Фото БК ЦСКА.

Главный тренер Димитрис Итудис покидает ЦСКА по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Под его руководством команда взяла два титула чемпиона Евролиги, шесть — чемпионов Единой лиги ВТБ и России, в его личной копилке два приза имени Александра Гомельского, вручаемого лучшему тренеру Евролиги, и пять званий лучшего коуча Лиги ВТБ.

За этот период команда провела 522 матча, одержав в них 420 побед (192-65 в Евролиге и 228-37 в Единой лиге ВТБ).

В марте ЦСКА разрешил Итудису возглавить сборную Греции на Евробаскете, который пройдет в сентябре.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/thank-you-dimitris/
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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