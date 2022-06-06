Ватутин — об уходе Итудиса из ЦСКА: «Жаль расставаться, но так сложилась жизнь»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на новость об уходе Димитриса Итудиса с поста главного тренера московского клуба.

«Димитрис пришел к нам, по сути, начинающим специалистом, а в итоге вписал себя в историю как один из самых успешных тренеров в европейском баскетболе, стал настоящим символом нашего клуба. Достаточно посмотреть на количество титулов, которые мы завоевали вместе, достаточно вспомнить, что он является лидером ЦСКА за все времена по количеству побед.

Итудис всецело отдавался команде, был патриотом клуба, всегда, в любой ситуации защищал его интересы, думал о развитии.

У нас с Димитрисом и его замечательной семьей сложились дружеские отношения, которыми я очень горжусь. Жаль расставаться, но так сложилась жизнь. Желаю Димитрису и его семье здоровья, удачи и новых побед со сборной Греции и с новым клубом», — цитирует Ватутина сайт ЦСКА.

Грек тренировал ЦСКА с 2014 года, вместе с командой он шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ и дважды — Евролигу.